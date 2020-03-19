Путин согласился приравнять переживших осаду жителей Севастополя к ветеранам ВОВ

19.03.20 14:01

© РИА Новости. Алексей Дружинин

19 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать находящийся в Госдуме законопроект, который позволяет приравнять жителей осажденного в годы войны Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны.

С соответствующей просьбой к президенту обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он сообщил, что в 2014 году таких людей было 1800, сейчас - 1217. "Очень прошу вас поддержать этот законопроект, и к 75-летию Победы этот статус людям дать", - сказал губернатор на встрече с Путиным. Президент с этим согласился: "Хорошо".

Развожаев пояснил, что региональное законодательное собрание дважды вносило этот законопроект в Госдуму, но правительство его отклоняло, объясняя это тем, что "могут возникнуть какие-то аналогии на других территориях".

"Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в фактически блокадном Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых и так далее. Эти люди сейчас не имеют статус ветеранов войны и получают только меры региональной поддержки", - пояснил губернатор.

Он добавил: "У нас только Ленинград и Севастополь находились в такой ситуации, Ленинград, конечно, в большем периоде, понятен подвиг, но Севастополь - семь месяцев, совершенно героически".

Развожаев отметил, что сейчас у этих людей статус жителя осажденного Севастополя. "Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей. Я практически каждый день с ними встречаюсь, они попросили меня к вам обратиться, чтобы вы такой закон поддержали", - сказал он президенту.

Развожаев подчеркнул, что "вопрос финансово совершенно незначительный (...). Там разово необходимо около 100 млн (рублей) выделить, чтобы компенсировать как в федеральном законе о ветеранах, а что касается постоянных выплат - это около 50 млн".

Губернатор добавил, что большую часть этих льгот Севастополь уже закрывает региональными мерами поддержки.