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19.03.20 14:08
В Крыму усиливают меры безопасности в ожидании наплыва туристов
"Конечно, Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон. С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой - опять же это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 тыс. туристов приехало", - сказал Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава республики рассказал, что пока здравницы Крыма загружены на 50 процентов.
"Но ожидаем с учётом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально ещё на этой неделе будут методические занятия проведены", - отметил Аксенов.
С правительством, добавил глава Крыма, "совместно комплекс мер предпринимаем для того, чтобы не допустить попадания в первую очередь (заболевших)и быстро их выявлять".
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