В Крыму усиливают меры безопасности в ожидании наплыва туристов

19.03.20 14:08

© РИА Новости. Константин Михальчевский

19 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма предпринимают дополнительные меры безопасности, прогнозируя увеличение потока туристов из-за ограничений в связи с распространением коронавируса в мире, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Конечно, Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон. С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой - опять же это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов. Мы видим сейчас, как в Сочи более 100 тыс. туристов приехало", - сказал Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава республики рассказал, что пока здравницы Крыма загружены на 50 процентов.

"Но ожидаем с учётом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации проводятся со всеми отельерами: буквально ещё на этой неделе будут методические занятия проведены", - отметил Аксенов.

С правительством, добавил глава Крыма, "совместно комплекс мер предпринимаем для того, чтобы не допустить попадания в первую очередь (заболевших)и быстро их выявлять".