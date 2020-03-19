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19.03.20 14:17

В Самарской области планируют производить порядка 50 тыс. масок ежемесячно

© РИА Новости. Виталий Тимкив
19 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области планируют без перебоя обеспечивать защитными масками сотрудников медицинских и социальных учреждений, сообщил в четверг журналистам министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов.

"В Самарской области предприятиями легкой промышленности оценена возможность производства многоразовых марлевых повязок на своих мощностях. У нас такие возможности есть, будет производиться порядка 50 тыс. марлевых многоразовых масок в месяц", - сказал Жданов.

Он отметил, что также в регионе создан запас марли.

"Запас марли мы обеспечили, поэтому перебоев у нас быть не должно. В первую очередь, мы обеспечим этими марлевыми масками учреждения здравоохранения, учреждения образования, социальной защиты", - сказал Жданов.

Он уточнил, что также масками будут обеспечены объекты общественного питания и объекты торговли.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, медперсонал в больницах региона обеспечен масками, в медучреждениях начали шить маски.

"К сожалению, аптечные сети находятся вне зоны управления министерства здравоохранения, и мы можем высказать аптечным сетям только наши рекомендации. Наши больницы непосредственно закупают маски тоже у них", - сказал Ратманов.

Он отметил, что объемы производимых масок не всегда могут покрыть ту повышенную потребность, которая сейчас сложилась.

Как сообщалось, в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до пяти человек. Один из них - житель Самары, вернувшийся из Португалии. Еще четыре человека госпитализированы в Тольятти. Один из них посещал Испанию, остальные были с ним в контакте.

Среди зараженных тольяттинцев сотрудник АвтоВАЗа. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное.

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