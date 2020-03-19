Липецкая область до 2022г направит 440 млн руб. на расселение аварийного жилья

19.03.20 14:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Липецкая область при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020-2021 годах направит 440 млн рублей на расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба областной администрации.

Из них более 125 млн рублей выделят региональный и местные бюджеты. Ожидается, что за два года благоустроенное жилье получат 853 человека.

По словам главы региона Игоря Артамонова, переселение липчан из аварийного жилья остается одной из важнейших задач.

"Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами", - цитирует пресс-служба главу региона.

Отмечается, что в прошлом году Липецкая область в два раза превысила показатель Минстроя по переселению граждан из аварийного жилья. Тогда новые квартиры получили 206 человек из 12 аварийных домов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации, регион в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах направит на расселение аварийного жилья 3,8 млрд рублей. 95% всей суммы в рамках долевого финансирования внесет Фонд ЖКХ, 5% составят средства областного бюджета. За шесть лет будет расселено 347 домов, условия проживания улучшат 6,86 тыс. человек.