Первый случай COVID-19 выявлен в Ивановской области

19.03.20 14:37

© РИА Новости. Александр Кондратюк

19 марта. Interfax-Russia.ru - В Ивановской области по состоянию на 19 марта официально подтвержден один случай коронавирусной инфекции по результатам исследований, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора департамента здравоохранения Артура Фокина.

Он отметил, что случай подтвержден после проведения лабораторных исследований в институте "Вектор" (Новосибирск).

"Не дожидаясь официального подтверждения диагноза, мы отнеслись к ситуации со всей серьезностью. Пациент был сразу же изолирован, он находится в отдельном боксе Первой городской клинической больницы", - сказал Фокин.

"На сегодняшний день выявлен круг его общения: это всего лишь один человек. Он находится под наблюдением медиков на домашнем режиме, сделан тест на коронавирус, результаты отрицательные. Самочувствие самого пациента с подтвержденным диагнозом нормальное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул глава департамента.

Он отметил, что у медиков есть все данные о жителях Ивановской области, которые находились за пределами страны в неблагополучный период и продолжают ежедневно возвращаться в регион.

"Сейчас мы организовали работу с ними. Например, ивановские школьники, вернувшиеся из Германии, помещены в карантин вместе с родителями. Все они осмотрены медиками, чувствуют себя хорошо, сегодня будем проводить тестирование", - сообщил Фокин.

Также глава облздрава рассказал о системе тестирования на коронавирус в регионе. По его словам, ивановская лаборатория способна проводить до 150 тестов в день.

"Но учитывая, что она единственная, губернатор принял решение закупить резервное оборудование в регион. Мы готовы увеличить количество проводимых тестов при необходимости в 2-3 раза. Тесты к нам в регион поступают регулярно, дефицита нет, завтра ожидаем поступления новой партии тестов из федерального центра", - сообщил Фокин.