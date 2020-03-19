Крымский мост оказался "ахиллесовой пятой" в борьбе с COVID-19

19.03.20 14:39

Фото инфоцентра "Крымский мост"

18 марта. Interfax-Russia.ruГ - Проверять на коронавирус всех въезжающих в Крым по мосту из Краснодарского края пока невозможно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации - это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане", - сказал Аксенов в четверг на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы. На российско-украинской границе на севере Крыма, закрытой с 18 марта для въезда иностранцев, всем дистанционно измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются 267 человек, на карантине в больницах находятся 16 пациентов, случаев коронавируса не зарегистрировано.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 110 стран. Вакцина против нового коронавируса пока не разработана, смертность составляет примерно 3%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 147 человек.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.