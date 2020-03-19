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19.03.20 14:44
Российские ученые полностью определили геном коронавируса
"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с Covid-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", - говорится в сообщении в четверг.
В нем приводятся слова и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова о том, что "оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения".
"Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", - отмечает Лиознов.
Генетические данные загружены исследователями в международную базу данных, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.
Секвенирование - это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности белков и нуклеиновых кислот.
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