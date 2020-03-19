Российские ученые полностью определили геном коронавируса

19.03.20 14:44

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России секвенировали первый полный геном коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с Covid-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", - говорится в сообщении в четверг.

В нем приводятся слова и.о. директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова о том, что "оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения".

"Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", - отмечает Лиознов.

Генетические данные загружены исследователями в международную базу данных, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

Секвенирование - это определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности белков и нуклеиновых кислот.