Экспресс-тесты выявили коронавирус у жителя Ставрополья

19.03.20 15:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи по результатам экспресс-тестов подозревают наличие новой коронавирусной инфекции у пациента в Ставропольском крае, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Нашими тестами выявлена положительная реакция, отправили (анализы - ИФ) для подтверждения этого случая в Новосибирск, на подтверждение уйдет два дня. С сегодняшнего дня планируем дополнительные мероприятия", - сказал Владимиров в видеообращении на своей странице в инстаграме.

По его данным, пациент, который недавно вернулся из-за границы, "помещен на карантин под надзор медиков". "Все необходимые меры принимаются", - подчеркнул губернатор.

Вместе с тем он сообщил, что в крае усилят меры безопасности.

По словам главы региона, с понедельника начнутся школьные каникулы, которые будут продолжаться до 12 апреля. Детские сады будут закрыты на аналогичный период. Все массовые мероприятия в крае запрещены. Кроме того, все учреждения среднего профобразования будут переведены на дистанционный формат обучения.

"Прошу всех пересмотреть планы своих поездок за пределы Ставрополья. Если нет острой необходимости, лучше от них воздержаться", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 марта под наблюдением в Ставропольскомкраенаходилось 83 человека, вернувшихся из-за рубежа. До этого было проверено свыше 200 человек, у них короновирус не подтвердился.