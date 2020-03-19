"Шереметьево" 20 марта закрывает два международных терминала

19.03.20 15:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 марта. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Шереметьево" 20 марта закрывает международные терминалы E и С, переводит все обслуживаемые там рейсы в терминалы D и F, заявил замгендиректора АО "Международный аэропорт Шереметьево" Дмитрий Кайгородов.

"С 00 часов 20 числа мы закрываем терминал E и терминал С на прилет и на вылет. Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F", - сказал Кайгородов в эфире телеканала "Россия 24".

Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", все они обслуживают международные рейсы.

Терминал C находится в северной части "Шереметьево", он открылся в январе этого года и обслуживает международные рейсы. По соседству с ним расположен открытый годом ранее терминал внутренних авиалиний B.

Около 80% пассажиропотока "Шереметьево" обеспечивает "Аэрофлот". На фоне пандемии коронавируса авиакомпания с начала года закрыла рейсы в Китай, Корею, Иран, большинство европейских направлений. Накануне "Аэрофлот" сообщил, что до мая приостановит три из четырех американских направлений, оставив только рейсы в Нью-Йорк.