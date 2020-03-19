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19.03.20 15:34
"Шереметьево" 20 марта закрывает два международных терминала
"С 00 часов 20 числа мы закрываем терминал E и терминал С на прилет и на вылет. Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F", - сказал Кайгородов в эфире телеканала "Россия 24".
Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", все они обслуживают международные рейсы.
Терминал C находится в северной части "Шереметьево", он открылся в январе этого года и обслуживает международные рейсы. По соседству с ним расположен открытый годом ранее терминал внутренних авиалиний B.
Около 80% пассажиропотока "Шереметьево" обеспечивает "Аэрофлот". На фоне пандемии коронавируса авиакомпания с начала года закрыла рейсы в Китай, Корею, Иран, большинство европейских направлений. Накануне "Аэрофлот" сообщил, что до мая приостановит три из четырех американских направлений, оставив только рейсы в Нью-Йорк.
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