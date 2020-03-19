Видно все: ученые по данным со спутников могут оценивать состояние арктических почв
  
Максимальный карантин: аэропорт Якутска временно приостанавливает вывоз собак и кошек
   
Вирус атакует: количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 100
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
19.03.20 15:29

Госдума приняла в I чтении законопроекты о спецрежиме госзакупок в Крыму

© РИА Новости. Сергей Черных
19 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты, которые позволят госзаказчикам Крыма и Севастополя временно не применять нормы закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Согласно предложенным поправкам, госзаказчики Крыма и Севастополя смогут до конца 2022 года проводить закупки либо в соответствии с 44-ФЗ, либо способами, согласованными с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утвержденными, соответственно, властями Крыма и Севастополя.

Впрочем, эту норму предлагается распространить не на все госзакупки, а на ряд направлений. В их числе закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий.

При этом в законопроекте оговаривается, что расчеты по контрактам, заключенным по результатам "крымских" закупок, будут подлежать казначейскому сопровождению.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обращал внимание на несовершенство 44-ФЗ.

Применять 44-ФЗ в Крыму начали с 1 января 2017 года. До этого в регионе, который вошел в состав РФ в марте 2014 года, действовал особый порядок проведения закупок и торгов.

Многие объекты в Крыму строятся на средства федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики и Севастополя.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года программу продлили до 2023 года.

В целом правки в крымскую ФЦП вносили более десяти раз, последнюю - в декабре 2019 года, тогда кабмин увеличил финансирование по программе на 1,977 млрд рублей, или на 0,2% - до 961,2 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.03.20 17:04
Почти 100 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Москве
.
  19.03.20 15:51
Новым главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Юрий Ермолов
.
  19.03.20 15:34
"Шереметьево" 20 марта закрывает два международных терминала
.
  19.03.20 13:46
Оперштаб: 79-летняя пациентка с COVID-19 скончалась от тромбоэмболии
.
  19.03.20 12:02
В Москве одновременно строится 30 эстакад, мостов и автотоннелей
.
  19.03.20 10:35
Слушания по делу "Седьмой студии" отложили до середины апреля
.
  19.03.20 10:05
Около полумиллиарда рублей сэкономили пассажиры МЦД с помощью карты "Тройка"
.
  19.03.20 09:32
Московский арбитражный суд приостанавливает работу до 10 апреля
.
  19.03.20 09:15
Оперштаб: Информация о введении комендантского часа в Москве - фейк
.
  18.03.20 15:27
Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 86-ти


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket