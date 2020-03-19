ФСИН: российские тюрьмы свободны от коронавируса

19.03.20 15:32

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 марта. Interfax-Russia.ru - В российских тюрьмах и СИЗО принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, хотя случаев заражения этой опасной инфекцией в пенитенциарной системе страны пока не выявлено.

"На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Между тем, сложившаяся ситуация диктует необходимость принятия дополнительных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В связи с этим руководство ведомства приняло решение о создании оперативного штаба ФСИН России, в задачи которого входит координация деятельности всех подразделений УИС. Начальникам территориальных органов поручено создать аналогичные структуры во всех регионах. "Их основные функции - своевременное выявление, профилактика инфекции и создание всех необходимых условий для обеспечения лечения, дезинфекции, маршрутизации и размещения больных и контактных лиц", - отмечается в сообщении.

В соответствии с указанием руководства ФСИН России во всех учреждениях организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах УИС, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах и отрядах проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей.

В пресс-бюро отметили, что медицинские работники чаще обходят камеры и осматривают содержащихся в них граждан. "Усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями", - подчеркнули во ФСИН.

Руководителям медико-санитарных частей ФСИН России дано указание обеспечить в учреждениях запас противовирусных лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты.