Дельфийские игры в Омске из-за коронавируса перенесли на осень

19.03.20 15:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Дельфийские игры, которые планировалось провести в Омске в апреле, из-за коронавируса перенесены на ноябрь, сообщает официальный сайт национального Дельфийского совета России.

В четверг соответствующее решение приняли губернатор Омской области Александр Бурков и директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин, говорится в сообщении. Дельфийские игры перенесены на 6-11 ноября.

Широкомасштабное культурное мероприятие должно было состояться в Омске 24-29 апреля. Ранее сообщалось, что XIX молодежные Дельфийские игры России и Открытые XV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут на 30 творческих площадках города, в числе которых школы искусств, музеи и театры, цирк, культурные образовательные учреждения, дворцы культуры. Церемонии открытия и закрытия Игр должны были пройти в спорткомплексе "Красная звезда". Предполагалось, что для участия в дельфийских состязаниях в Омск съедется около двух тысяч молодых деятелей культуры и искусства из разных регионов России и стран СНГ.

Дельфийские игры - это комплексные уникальные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства в возрасте от 10 лет до 25 лет, объединяющие различные виды искусства и способствующие укреплению дружественных и творческих связей между представителями разных стран, сохранению наследия народов мира, уважительного отношения к другим культурам. Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России.