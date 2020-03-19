Участников шахматного турнира в Мурманске проверят на COVID-19 из-за заболевшего ирландца

19.03.20 15:49

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом принял решение, что все участники частного шахматного турнира после выявления у одного из них коронавируса будут повторно обследованы, сообщил губернатор Андрей Чибис на брифинге в четверг.

"С самого начала как выявили подозрительный тест и условно положительный результат (...) начали устанавливать всех контактеров. Все работники отеля, все участники, которые на момент наблюдения находились в Мурманской области, прошли тестирование, ни у кого ни условно положительных, ни подозрительных результатов теста нет. Чтобы минимизировать риски распространения заболевания было бы правильно повторно провести тестирование", - рассказал Чибис.

Установлено, что в круг контактировавших с ирландцем вошли 59 человек, за ними будет установлено "повышенное медицинское наблюдение". В числе участников турнира, которые находятся в изоляции, - 14 граждан Франции.

Глава региона подчеркнул, что заболевший ирландец находится в изолированном боксе и проходит необходимое лечение.

Вместе с тем, Чибис обратился к СМИ с просьбой распространить фотографию ирландца, чтобы все, кто входил в близкий контакт с ним, вышли на связь, чтобы их также обследовали.

По данным оперативного штаба, других случаев заражения коронавирусом в регионе нет. Уже получены отрицательные результаты на коронавирус жительницы Оленегорска, которая была помещена на карантин по возвращении из Франции, а также ученика норвежской школы, который вернулся в Мурманск. Рыбаки, которые ранее вернулись в Россию из Норвегию на двух автобусах, также после обследований отправлены на самоизоляцию.

Ранее в четверг оперштаб сообщил, что в Мурманской области первый случай подтвержденного коронавируса - у гражданина Ирландии, который участвовал в Мурманске в шахматном турнире.