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Новым главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Юрий Ермолов

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
19 марта. Interfax-Russia.ru - По результатам тайного голосования Московской городской избирательной комиссии на ее заседании в четверг, новым председателем Мосгоризбиркома избран Юрий Ермолов, пришедший на смену Валентину Горбунову, возглавлявшему МГИК последние 25 лет.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", по результатам тайного голосования за кандидатуру Ермолова, который ранее являлся заместителем главы МГИК, проголосовало 10 членов комиссии из 10 присутствовавших на заседании (всего в комиссию входит 14 человек).

"Председатель Московской избирательной комиссии избирается из числа членов комиссии с правом решающего голоса. Правом выдвижения кандидатуры председателя избирательной комиссии субъекта Федерации принадлежит исключительно Центральной избирательной комиссии", - сообщил на заседании секретарь МГИК Владимир Попов.

В свою очередь, зампред ЦИК Николай Булаев передал по видеосвязи с Мосгоризбиркомом слова благодарности за работу прежнему главе МГИК Горбунову.

"Валентин Павлович сделал много не только для развития избирательной системы Москвы и всей страны. Он работал профессионально, корректно, тонко и всегда выступал инициатором идей, которые реализованы не только в избирательной системе Москвы, но и России", - сказал Булаев.

Кандидатура Ермолова в минувшую среду была одобрена на заседании Центризбиркома и внесена на рассмотрение Мосгоризбиркома.

Он напомнил, что помимо Ермолова Центральная избирательная комиссия на пост главы МГИК также рассматривала кандидатуру представителя ЛДПР Игоря Михеева.

"Вы не из тех, кто рвался на эту должность, вас пришлось долго уговаривать. При внешней мягкой интеллигентности, вы человек твёрдых принципов", - поздравила Ермолова с избранием по видеосвязи глава ЦИК Элла Памфилова.

Прежний глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел с должности председателя комиссии по состоянию здоровья по собственному желанию 16 марта, однако остался в статусе члена горизбиркома с правом решающего голоса. Он возглавлял столичный избирком на протяжении 25 лет, работает в комиссии с 1993 года.

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