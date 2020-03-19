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19.03.20 16:14
Пять новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Свердловской области
"В Свердловской области подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие (посещали Австрию, Германию, Испанию, Францию) сразу же по прилету были госпитализированы в ГКБ N40 Екатеринбурга. Их контакты уже отработаны и находятся под меднаблюдением", - говорится в сообщении.
Все заразившиеся - граждане РФ. Они чувствуют себя удовлетворительно. Обеспечен полный комплекс медпомощи, включая необходимые лекарства и медоборудование.
Первый случай коронавируса в Свердловской области был зарегистрирован во вторник, его выявили у девушки, прилетевшей из Италии. Пациентка вернулась на Урал из круиза по Средиземному морю. В настоящий момент пациентка находится в отдельном изолированном боксе больницы N40, ее состояние удовлетворительное.
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