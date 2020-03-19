Подтверждены четыре случая заражения коронавирусом в Красноярске

19.03.20 16:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты подтвердили наличие коронавируса еще у трех жителей Красноярска, сообщает в среду пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

"По состоянию на 19 марта 2020 года зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Австрийская Республика, Федеративная Республика Германия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих.

Как сообщалось, днем в среду губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам о том, что трое красноярцев находятся под наблюдением медиков в связи с подозрением на вирус Covid-19.

Ранее со ссылкой на Минздрав региона сообщалось, что во вторник в Красноярске был официально зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, он посещал Австрию. Мужчина был госпитализирован утром в понедельник. Результат его анализов был подтвержден в новосибирском исследовательском центре "Вектор".

Также во вторник правительство Красноярского края приняло постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям - обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.