Все детские оздоровительные лагеря в Санкт-Петербурге закроют на весенние каникулы

19.03.20 16:28

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил закрыть все подконтрольные городу детские оздоровительные лагеря на период весенних каникул.

"Я принимаю решение отменить и закрыть детские оздоровительные лагеря на весенние каникулы", - сказал Беглов на брифинге в четверг.

Он уточнил, что детские сады и школы в городе продолжают работать, дети в них находятся под наблюдением.

"В случае каких-то симптомов мы реагируем", - добавил губернатор.