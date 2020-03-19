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19.03.20 16:30
Снежный циклон оставил без света более 37 тыс. жителей Приморья
"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, снег с дождем) образование наледи на проводах) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", - говорится в сообщении.
Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в девяти населенных пунктах, около 37, 5 тыс. человек.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В свою очередь пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" сообщила, что из-за непогоды энергетики работают в усиленном режиме. Отключения происходили во Владивостоке, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах.
Основная причина - налипание мокрого снега на провода.
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