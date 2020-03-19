Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Прикамье

19.03.20 16:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 марта. Interfax-Russia.ru - Еще один случай заражения новым коронавирусом COVID-19 выявлен в Пермском крае, сообщает министерство территориальной безопасности региона в четверг.

"По состоянию на 19 марта в Пермском крае три подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По последним данным, 23 человека находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей, 361 человек изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача. У них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в регионе решил отменить все спортивные, культурные, общественные, научные и другие массовые мероприятия, где предполагается участие более 50 человек.

Ранее устанавливалось ограничение в виде отмены мероприятий численностью свыше 1 тыс. человек.

Кроме того, на заседании оперштаба принято решение о введении досрочных каникул в школах. Они продлятся с 23 по 29 марта, а с 30 марта по 12 апреля школьники смогут обучаться дистанционно.

"В детских садах введен режим свободного посещения, в колледжах и вузах введено дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Ранее на территории региона были подтверждены два случая заражения COVID-19. Оба заразившихся вернулись из стран Европы и в настоящее время проходят курс лечения, их состояние оценивается как удовлетворительное.