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19.03.20 16:40
Второй случай коронавируса подтвержден в Новосибирске
"7 марта пациентка прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства", - говорится в сообщении.
На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии.
"Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус женщину госпитализировали в инфекционную больницу N1. Сегодня после повторных тестов диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные", - сказано в сообщении.
Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.
Накануне было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у жительницы Новосибирска, вернувшейся из Парижа.
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