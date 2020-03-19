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19.03.20 16:40

Второй случай коронавируса подтвержден в Новосибирске

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 марта. Interfax-Russia.ru - Еще один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Новосибирске, сообщает пресс-служба областного правительства.

"7 марта пациентка прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства", - говорится в сообщении.

На самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии.

"Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус женщину госпитализировали в инфекционную больницу N1. Сегодня после повторных тестов диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные", - сказано в сообщении.

Список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.

Накануне было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у жительницы Новосибирска, вернувшейся из Парижа.

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