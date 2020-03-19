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19.03.20 16:55

Ученый: вакцина от COVID-19 появится не ранее конца 2021 года

© РИА Новости. Игорь Зарембо
19 марта. Interfax-Russia.ru - Появления вакцины от новой коронавирусной инфекции в 2020 году ожидать не стоит, сообщил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"21-22 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 21 года, это длительный процесс", - сказал Лиознов журналистам в четверг, отвечая на вопрос о сроках появления вакцины.

По его словам, самый быстрый этап работы над вакциной - идея и подготовка к разработке препарата. Затем следует длительный процесс доклинических исследований на животных и на здоровых добровольцах.

"Поэтому вакцины здесь и сейчас, в этом году, не будет, это займет несколько лет", - добавил Лиознов.

Он уточнил, что разработка прототипа вакцины от коронавируса займет от 4 до 6 месяцев.

Вместе с тем, ООО "Медпромресурс" получило одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) для применения на территории РФ диагностической системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Российский фонд прямых инвестиций, инвестировавший в эту компанию.

Одним из соинвесторов в проекте является японская К.R. Mirai Genomics. По состоянию на середину марта, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", К.R. Mirai владела 50% "Медпромресурса", другие 50% принадлежали ООО "Генетические технологии" (ее инвесторы - топ-менеджер "СИБУРа" Алексей Козлов и Максим Викторов, бенефициар УК "Эвокорп").

Сейчас "Медпромресурс" осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Система будет использоваться для диагностики COVID-19 как в России, так и за ее пределами, говорится в сообщении.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в пресс-релизе, заявил, что рассчитывает на скорейшее одобрение использования тестов со стороны регулирующих органов в Европе и на Ближнем Востоке. Ранее он сообщал, что заявка на внеочередное одобрение (emergency approval) теста также подается в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA).

Клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии подтвердили высокую точность теста и сделали предварительные заявки на покупку свыше 500 тыс. тестов, сообщал РФПИ.

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