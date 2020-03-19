|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.03.20 16:55
Ученый: вакцина от COVID-19 появится не ранее конца 2021 года
"21-22 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 21 года, это длительный процесс", - сказал Лиознов журналистам в четверг, отвечая на вопрос о сроках появления вакцины.
По его словам, самый быстрый этап работы над вакциной - идея и подготовка к разработке препарата. Затем следует длительный процесс доклинических исследований на животных и на здоровых добровольцах.
"Поэтому вакцины здесь и сейчас, в этом году, не будет, это займет несколько лет", - добавил Лиознов.
Он уточнил, что разработка прототипа вакцины от коронавируса займет от 4 до 6 месяцев.
Вместе с тем, ООО "Медпромресурс" получило одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) для применения на территории РФ диагностической системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Российский фонд прямых инвестиций, инвестировавший в эту компанию.
Одним из соинвесторов в проекте является японская К.R. Mirai Genomics. По состоянию на середину марта, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", К.R. Mirai владела 50% "Медпромресурса", другие 50% принадлежали ООО "Генетические технологии" (ее инвесторы - топ-менеджер "СИБУРа" Алексей Козлов и Максим Викторов, бенефициар УК "Эвокорп").
Сейчас "Медпромресурс" осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Система будет использоваться для диагностики COVID-19 как в России, так и за ее пределами, говорится в сообщении.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в пресс-релизе, заявил, что рассчитывает на скорейшее одобрение использования тестов со стороны регулирующих органов в Европе и на Ближнем Востоке. Ранее он сообщал, что заявка на внеочередное одобрение (emergency approval) теста также подается в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA).
Клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии подтвердили высокую точность теста и сделали предварительные заявки на покупку свыше 500 тыс. тестов, сообщал РФПИ.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket