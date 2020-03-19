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19.03.20 17:00

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Чувашии, Саратовской и Оренбургской областях

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Чувашии, Саратовской и Оренбургской областей подтвердили информацию о первых в регионе зараженных коронавирусом.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев написал в своем инстаграме в четверг: "В регионе проводятся обследования на выявление заболевания. Проверено порядка 200 человек. К сожалению, у одной женщины имеется положительный анализ. Она и все контактировавшие с ней лица своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное".

Пресс-служба губернатора Саратовской области уточняет, что женщина вместе со своей семьей вернулась из Италии. Пациентка проходит лечение, ее родные находятся на карантине в медучреждении. Их состояние удовлетворительное.

Губернатор Саратовской области Радаев подчеркнул, что "в медучреждениях есть необходимые препараты и оборудование, специалисты подготовлены".

Он также отметил, что "сегодня важно каждому проявить повышенное внимание к своему здоровью, к своим близким, людям старшего возраста" и призвал жителей соблюдать меры профилактики.

"Ситуация в регионе под контролем. И с продуктами питания. И с лекарствами. Будьте внимательны и спокойны. По вопросу о наличии масок в розничных точках продаж в курсе. Сейчас непосредственно работаем с Министерством промышленности РФ. В ближайшее время ситуация будет исправлена", - написал Радаев.

Глава Чувашии Олег Николаев также сообщил в своем инстаграме о подтверждении одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.

"Человек сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из-за границы. Все необходимые меры были приняты без промедления. В настоящее время больной находится в изолированном боксе в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное, болезнь проходит в легкой форме", - написал Николаев.

По его данным, "врачи совместно со специалистами управления Роспотребнадзора провели работу с "контактными" лицами, они на изоляции, вирус у них не обнаружен".

"Сегодня провел совещание регионального штаба по коронавирусу: у нас достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение этого заболевания", - добавил Николаев.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в инстаграме в четверг тоже сообщил, что медики подтвердили коронавирус у местного жителя, который прибыл из Европы.

"Сегодня в Оренбургской области лабораторно подтвержден первый случай (заражения-ИФ) коронавирусной инфекцией. Заболевший из Бузулука путешествовал по странам Европы, вернулся через аэропорт Самары. Он и его семья были госпитализированы и находятся в боксированных палатах под наблюдением врачей", - написал Паслер.

Он отметил, что коронавирус подтвержден только у одного человека, остальные здоровы и находятся на карантине в целях профилактики.

"Пациент чувствует себя удовлетворительно, пневмонии нет", - добавил губернатор.

Глава региона отметил, что собраны данные об оренбуржцах, которые вернулись из других стран за последние две недели. Под наблюдением медиков находится 491 человек, 78 уже сняты с карантина.

Ранее о заболевшем в Оренбургской области сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.

С 18 марта в Оренбуржье введен режим повышенной готовности в целях противодействия распространению коронавируса. Запрещено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Также отменяются запланированные мероприятия с участием представителей иностранных государств и других субъектов РФ. Всем вузам региона рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Кроме того, с 21 марта до особого распоряжения приостанавливаются занятия в школах, учреждениях допобразования и средних специальных учебных заведений.

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