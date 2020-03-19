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19.03.20 17:04
Почти 100 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Москве
"В Москве подтверждены еще 12 случаев коронавирусной инфекции. Детей среди заболевших нет. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания", - сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе.
По словам собеседника агентства, большинство заболевших прилетели из европейских стран.
"Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента. Двое родных уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции. Среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала", - сказали в штабе.
Там также отметили, что один из заболевших прилетел рейсом из Санкт-Петербурга, другие - из Мюнхена, Цюриха и Барселоны.
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