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19.03.20 17:11
Губернатор Свердловской области выступает за активизацию развития рынка арендного жилья
"Арендные дома позволят нам в перспективе также решить проблему обеспечения жильем медицинских работников, педагогов и других работников бюджетной сферы", - приводит слова главы региона его пресс-служба.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отметил, что спрос на арендное жилье в регионе достаточно высок, потому что "далеко не все уральцы могут позволить себе приобрести квартиру или не хотят обзаводиться недвижимостью".
"В перспективе планируется проработать механизм строительства социального арендного жилья. Оно позволит дать крышу над головой тем, кто не может купить себе квартиру, а также обеспечить жильем некоторые категории бюджетников, востребованных специалистов", - отметил Волков.
Чтобы поддержать развитие легального рынка аренды, планируется проработать вопрос по введению нулевой ставки налога на имущество организаций в отношении многоквартирных домов, предназначенных для проживания граждан на основании договоров аренды.
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