МВД РФ: иностранцам продлят сроки действия виз и временного пребывания

19.03.20 18:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 марта. Interfax-Russia.ru - В МВД России сообщили о продлении срока временного пребывания иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД поясняют, что для продления гражданам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

"Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлён", - сообщила Волк.

При этом гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек.