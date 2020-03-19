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19.03.20 18:07
МВД РФ: иностранцам продлят сроки действия виз и временного пребывания
"В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В МВД поясняют, что для продления гражданам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.
"Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлён", - сообщила Волк.
При этом гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории Российской Федерации, в том числе в случае, если он уже истек.
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