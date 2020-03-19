"Яндекс", РФПИ, РСПП, Mail.ru Group и медклиники будут участвовать в тестировании россиян на COVID-19

19.03.20 17:54

© РИА Новости. Виталий Тимкив

19 марта. Interfax-Russia.ru - В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями РФПИ, РСПП, "Яндекс" и Mail.ru Group.

"В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что "основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий".

"В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе селекторного совещания доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о получении разрешения Росздравнадзора на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции на территории России, сообщает сайт правительства.

"Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проинформировал Михаила Мишустина о получении разрешения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) на применение российско-японской системы диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения на территории Российской Федерации. Участники альянса отметили, что одобренная инновационная система тестирования на сегодняшний день является уникальным решением, одним из наиболее эффективных в области диагностики COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эта система диагностики сокращает время тестирования более чем в 4 раза - до 30 минут.