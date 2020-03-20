Госдума приняла в I чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ о дополнительных механизмах для борьбы с COVID-19

20.03.20 06:17

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые наделяют правительство РФ правом в 2020 году предоставлять государственные гарантии с превышением лимита, также предусмотрено увеличение средств резервного фонда правительства для борьбы с COVID-19.

Законопроект (N924684-7) накануне внес в Госдуму глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Принятый законопроект уточняет, что для своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ как на реализацию указанных мероприятий, так и на иные цели, определенные правительством РФ. "Введение дополнительных оснований, чтобы правительство могло своей росписью принимать решения, направленные на борьбу с коронавирусом и решение других соответствующих задач, которые возникают", - пояснил в ходе заседания необходимость принятия данной поправки Макаров. Он напомнил, что сегодня у правительства узкий перечень оснований, по которым только в рамках бюджетной росписи могут направляться средства без согласования с парламентом.

"Механизм, который мы предлагаем, он должен быть максимально широким, я думаю, во втором чтении мы предложим еще какие-то дополнительные моменты. Мы не должны закрывать список, список должен быть открытым, государство должно быть готово к любым вызовам", - отметил депутат.

Для того, чтобы бюджетный процесс не был выведен из-под парламентского контроля, по словам главы комитета, предлагается создать межфракционную комиссию, которая бы рассматривала предложения правительства по перераспределению ассигнований. "Мы проработали этот вопрос предварительно с правительством. Эта идея, во втором чтении закрепить элементы парламентского контроля в этом механизме, нашла полную поддержку в правительстве, и в данном случае нам предстоит эта работа", - сказал он.

Вторая новелла законопроекта касается увеличения объема представляемых государственных гарантий по кредитам либо облигационным займам, которые привлекают юридические лица. Конкретная сумма в законопроекте не прописывается, но указывается, что она может быть сверх общего объема, установленного программой госгарантий, но без превышения верхнего предела государственного внутреннего долга. Предполагается, что непревышение верхнего предела государственного внутреннего долга будет обеспечено за счет осуществления государственных внутренних заимствований РФ в объеме меньшем, чем установлено программой государственных внутренних заимствований на 2020-2022 годы.