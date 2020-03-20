Видно все: ученые по данным со спутников могут оценивать состояние арктических почв
  
Вирус атакует: количество заболевших коронавирусом в России перевалило за 100
   
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.03.20 06:17

Госдума приняла в I чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ о дополнительных механизмах для борьбы с COVID-19

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
20 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые наделяют правительство РФ правом в 2020 году предоставлять государственные гарантии с превышением лимита, также предусмотрено увеличение средств резервного фонда правительства для борьбы с COVID-19.

Законопроект (N924684-7) накануне внес в Госдуму глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Принятый законопроект уточняет, что для своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ как на реализацию указанных мероприятий, так и на иные цели, определенные правительством РФ. "Введение дополнительных оснований, чтобы правительство могло своей росписью принимать решения, направленные на борьбу с коронавирусом и решение других соответствующих задач, которые возникают", - пояснил в ходе заседания необходимость принятия данной поправки Макаров. Он напомнил, что сегодня у правительства узкий перечень оснований, по которым только в рамках бюджетной росписи могут направляться средства без согласования с парламентом.

"Механизм, который мы предлагаем, он должен быть максимально широким, я думаю, во втором чтении мы предложим еще какие-то дополнительные моменты. Мы не должны закрывать список, список должен быть открытым, государство должно быть готово к любым вызовам", - отметил депутат.

Для того, чтобы бюджетный процесс не был выведен из-под парламентского контроля, по словам главы комитета, предлагается создать межфракционную комиссию, которая бы рассматривала предложения правительства по перераспределению ассигнований. "Мы проработали этот вопрос предварительно с правительством. Эта идея, во втором чтении закрепить элементы парламентского контроля в этом механизме, нашла полную поддержку в правительстве, и в данном случае нам предстоит эта работа", - сказал он.

Вторая новелла законопроекта касается увеличения объема представляемых государственных гарантий по кредитам либо облигационным займам, которые привлекают юридические лица. Конкретная сумма в законопроекте не прописывается, но указывается, что она может быть сверх общего объема, установленного программой госгарантий, но без превышения верхнего предела государственного внутреннего долга. Предполагается, что непревышение верхнего предела государственного внутреннего долга будет обеспечено за счет осуществления государственных внутренних заимствований РФ в объеме меньшем, чем установлено программой государственных внутренних заимствований на 2020-2022 годы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.03.20 17:04
Почти 100 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Москве
.
  19.03.20 15:51
Новым главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Юрий Ермолов
.
  19.03.20 15:34
"Шереметьево" 20 марта закрывает два международных терминала
.
  19.03.20 13:46
Оперштаб: 79-летняя пациентка с COVID-19 скончалась от тромбоэмболии
.
  19.03.20 12:02
В Москве одновременно строится 30 эстакад, мостов и автотоннелей
.
  19.03.20 10:35
Слушания по делу "Седьмой студии" отложили до середины апреля
.
  19.03.20 10:05
Около полумиллиарда рублей сэкономили пассажиры МЦД с помощью карты "Тройка"
.
  19.03.20 09:32
Московский арбитражный суд приостанавливает работу до 10 апреля
.
  19.03.20 09:15
Оперштаб: Информация о введении комендантского часа в Москве - фейк
.
  18.03.20 15:27
Количество зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 86-ти


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket