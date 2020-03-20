Альянс по борьбе с коронавирусом займется тестированием населения РФ

20.03.20 06:19

Фото Александра Левчука

20 марта. Interfax-Russia.ru - В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями РФПИ, РСПП, "Яндекс" и Mail.ru Group.

"В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что "основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий".

"В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП", - говорится в сообщении.