Анализы гендиректора ЯТЭК подтвердили наличие коронавируса

20.03.20 06:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 марта. Interfax-Russia.ru - Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы гендиректора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" Андрея Коробова дали положительный результат.

"Да, это Коробов", - заявила пресс-секретарь главы Якутии Ирина Ефимова в четверг журналистам.

Ранее генеральный директор компании ЯТЭК Андрей Коробов был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Якутии установило контактировавших с генеральным директором ЯТЭК лиц. Все они сдали анализы на коронавирус. Анализы Коробова были отправлены в новосибирский исследовательский центр "Вектор" для подтверждения.

Пять человек, с кем контактировал гендиректор компании, помещены в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "коронавирус". Четверо из них менеджеры ЯТЭК из Москвы, один местный житель. Также около 100 работников компании будут помещены в обсерватор.