Коронавирус не подтвердился у двух сотрудников рудника "Купол", где объявили карантин

20.03.20 07:27

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 марта. Interfax-Russia.ru - Анализ не подтвердил коронавирус у двух госпитализированных на Чукотке сотрудников золотодобывающего рудника "Купол" (входит в Kinross Gold), где из-за подозрения на эту инфекцию был введен карантин.

"По состоянию на 19 марта все пробы на CoVID19 из лаборатории вирусологии "Вектор" в Новосибирске показали отрицательный результат", - сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Уточняется, что пробы взяли у двух сотрудников рудника "Купол". Они находятся под наблюдением врачей окружной больницы.

Как сообщалось, на прошлой неделе вернувшийся из Италии сотрудник рудника "Купол" был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в Анадыре с подозрением на коронавирус. Одному из сотрудников, контактировавших с ним, предварительно был поставлен тот же диагноз. Они находятся под наблюдением врачей. Анализы были отправлены в Новосибирск для подтверждения диагноза.

Еще шестеро других сотрудников "Купола" в целях профилактики были госпитализированы в Магадане, чтобы исключить риск распространения вируса. Но результаты анализов на COVID-19 у всех шестерых отрицательные. Также под самоизоляцию помещены более 150 человек, вернувшиеся с "Купола". Симптомов коронавируса у них не выявлено.

На руднике "Купол" был введен карантин, на время ограничили выезд работников из вахтового поселка, чтобы максимально обезопасить жителей региона.