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20.03.20 07:27
Коронавирус не подтвердился у двух сотрудников рудника "Купол", где объявили карантин
"По состоянию на 19 марта все пробы на CoVID19 из лаборатории вирусологии "Вектор" в Новосибирске показали отрицательный результат", - сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.
Уточняется, что пробы взяли у двух сотрудников рудника "Купол". Они находятся под наблюдением врачей окружной больницы.
Как сообщалось, на прошлой неделе вернувшийся из Италии сотрудник рудника "Купол" был госпитализирован в инфекционное отделение больницы в Анадыре с подозрением на коронавирус. Одному из сотрудников, контактировавших с ним, предварительно был поставлен тот же диагноз. Они находятся под наблюдением врачей. Анализы были отправлены в Новосибирск для подтверждения диагноза.
Еще шестеро других сотрудников "Купола" в целях профилактики были госпитализированы в Магадане, чтобы исключить риск распространения вируса. Но результаты анализов на COVID-19 у всех шестерых отрицательные. Также под самоизоляцию помещены более 150 человек, вернувшиеся с "Купола". Симптомов коронавируса у них не выявлено.
На руднике "Купол" был введен карантин, на время ограничили выезд работников из вахтового поселка, чтобы максимально обезопасить жителей региона.
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