Рейсы из Южно-Сахалинска в японский Саппоро отложены до середины апреля из-за коронавируса

20.03.20 07:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" сообщает о пролонгации отмены до 15 апреля регулярных рейсов из Южно-Сахалинска в Саппоро (о. Хоккайдо, Япония) в связи с коронавирусной инфекцией.

"Авиакомпания "Аврора" по поручению правительства РФ приостанавливает полеты из Южно-Сахалинска в Саппоро с 29 марта по 15 апреля. Пассажирам с билетами на рейсы HZ4536/HZ4537, оформленными на этот период, разрешается без взимания дополнительной платы произвести возврат по месту приобретения или переоформление билета", - сообщает пресс-служба авиакомпании в пятницу.

Как сообщалось ранее, рейсы "Авроры" из Южно-Сахалинска в Саппоро и обратно были отменены с 7 марта по 28 марта по решению правительства РФ в связи с выявленными в префектуре Хоккайдо несколько десятков заболевших коронавирусом и введением в этой префектуре режима ЧС.