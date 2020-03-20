|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.03.20 07:43
Устранить крупный разлив мазута в приморской Находке планируется к середине апреля
"Сейчас собрано 25% мазута, ориентировочные сроки устранения разлива топлива - 15 апреля. Главная задача не только не только устранить последствия ЧП, но и проанализировав причины разгерметизации, а здесь они, по оценкам экспертов, технологические, не допустить повторения на других аналогичных объектах", - сказала Пархоменко, которую цитирует пресс-служба правительства региона.
По данным местных властей, с начала работ по ликвидации ЧП собрано и вывезено более 2 тыс. кубометров водомазутной смеси и почти 4 тыс. кубометров загрязненного грунта, очищено более 19 тыс. кв. метров береговой черты и территории объекта.
Сейчас ликвидация разлива продолжается на четырех участках. Мазутную смесь откачивают с берега озера и из акватории, а также на территории котельной. Спасатели устанавливают боновые заграждения, чтобы избежать дальнейшего распространения мазута. В устранении последствий разлива топлива задействовано более 140 человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket