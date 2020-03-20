Устранить крупный разлив мазута в приморской Находке планируется к середине апреля

20.03.20 07:43

© РИА Новости. Михаил Фомичев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ликвидировать последствия крупного разлива мазута, произошедшего 14 марта из-за разгерметизации цистерны на топливном складе в приморской Находке, планируется к середине апреля, сообщила зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

"Сейчас собрано 25% мазута, ориентировочные сроки устранения разлива топлива - 15 апреля. Главная задача не только не только устранить последствия ЧП, но и проанализировав причины разгерметизации, а здесь они, по оценкам экспертов, технологические, не допустить повторения на других аналогичных объектах", - сказала Пархоменко, которую цитирует пресс-служба правительства региона.

По данным местных властей, с начала работ по ликвидации ЧП собрано и вывезено более 2 тыс. кубометров водомазутной смеси и почти 4 тыс. кубометров загрязненного грунта, очищено более 19 тыс. кв. метров береговой черты и территории объекта.

Сейчас ликвидация разлива продолжается на четырех участках. Мазутную смесь откачивают с берега озера и из акватории, а также на территории котельной. Спасатели устанавливают боновые заграждения, чтобы избежать дальнейшего распространения мазута. В устранении последствий разлива топлива задействовано более 140 человек.