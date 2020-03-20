Предупреждение о лавинной опасности объявлено в горах Камчатки

20.03.20 07:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение о повышенной опасности схода лавин объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по региону.

"С 21 по 23 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением детей.