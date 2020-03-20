Росатом: у сотрудницы одной из структур госкорпорации в Петербурге выявлен коронавирус

20.03.20 08:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 марта. Interfax-Russia.ru - У сотрудницы "дочки" ГК "Росатом" - "Турбинные технологии ААЭМ" - выявлен коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Действительно, у сотрудницы нашей дочерней компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус после посещения иностранного государства в период отпуска. Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное. В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах", - сообщили в "Росатоме* на запрос "Интерфакса".

ООО "Турбинные технологии ААЭМ" - СП машиностроительного дивизиона "Росатома" - АО "Атомэнергомаш" и General Electric. Совместное предприятие было создано в 2007 году для комплектации машинных залов АЭС российского дизайна. В портфеле заказов этой структуры - поставка оборудования для АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия), АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и АЭС "Пакш" (Венгрия).