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20.03.20 08:09
Росатом: у сотрудницы одной из структур госкорпорации в Петербурге выявлен коронавирус
"Действительно, у сотрудницы нашей дочерней компании "Турбинные технологии ААЭМ", расположенной в Санкт-Петербурге, выявлен коронавирус после посещения иностранного государства в период отпуска. Она изолирована, получает профессиональную медпомощь в лечебном учреждении, самочувствие ее нормальное. В офисе самой компании проведены все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, все контактировавшие с заболевшей сотрудники выведены в карантин и продолжают работу в удаленном режиме. Остальные сотрудники продолжают свою деятельность на рабочих местах", - сообщили в "Росатоме* на запрос "Интерфакса".
ООО "Турбинные технологии ААЭМ" - СП машиностроительного дивизиона "Росатома" - АО "Атомэнергомаш" и General Electric. Совместное предприятие было создано в 2007 году для комплектации машинных залов АЭС российского дизайна. В портфеле заказов этой структуры - поставка оборудования для АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия), АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и АЭС "Пакш" (Венгрия).
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