Просивший помощи в репатриации из КНР экипаж судна "Патриот" возвращается в РФ

20.03.20 08:10

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Российские моряки с танкера "Патриот", которые просили помощи в репатриации из китайского порта Нингдэ, вылетели из КНР в Японию, а оттуда направятся во Владивосток, сообщается в пятницу на странице Генконсульства РФ в Гуанчжоу в Вконтакте.

"В 09:37 рейсом авиакомпании "Сямэньские авиалинии" все 19 членов экипажа танкера "Патриот" вылетели в Японию. Плановое прибытие в токийский аэропорт "Нарита" в 12:55", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном аэропорту моряков ожидают дипломат посольства России в Японии и сотрудник представительства авиакомпании "Сибирь", которые сопроводят российских моряков на посадку на рейс S7-6282 до Владивостока.

Как сообщалось, в январе в адрес генерального консульства РФ в Гуанчжоу поступило коллективное обращение членов экипажа танкера "Патриот" судоходной компании "Гудзон", находящегося в порту Нингдэ провинции Фуцзянь, в котором сообщалось о возникших сложностях с возвращением команды судна в Россию.

Позже компания сообщила генконсульству о финансовой несостоятельности и невозможности на этом основании обеспечить репатриацию экипажа. Руководство судоходной компании обратилось с просьбой организовать возвращение моряков в Россию.

Генконсульство после этого начало работу по формированию пакета документов на репатриацию.

Моряки также обращались с просьбой о помощи в ДВРО РПСМ.