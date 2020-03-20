В Институте питания призвали людей заниматься спортом во время домашнего карантина

20.03.20 08:19

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Директор Института питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк призвал не забывать заниматься спортом во время домашнего карантина.

"Не забывайте заниматься спортом, если не хотите из карантина выйти с лишними килограммами. Дома физическая активность маленькая. До холодильника, телевизора и обратно", - сказал Никитюк "Интерфаксу".

Он добавил, что "дома все вкусно, поэтому будьте осторожны, не переедайте, помните, что одно пирожное будет вам стоить примерно 200 приседаний".