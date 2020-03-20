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20.03.20 08:22

Володин выступил за сохранение Саратовского электроагрегатного производственного объединения

© РИА Новости. Владимир Федоренко
20 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов выступает за сохранение "Саратовского электроагрегатного производственного объединения" ("СЭПО-ЗЭМ", выпускает, в том числе, холодильники под маркой "Саратов"), сообщившего о прекращении выпуска холодильников.

"СЭПО" - то предприятие, которое однозначно должно быть сохранено. Если владелец не понимает ответственности, надо объяснить ее", - заявил Володин журналистам по итогам встречи с собственниками и трудовым коллективом завода в минувший четверг.

"Надеюсь, через неделю состоится второй разговор. По госзаказу. А затем состоится разговор по запуску линии производства холодильников",- сказал спикер Госдумы.

Володин считает, что холодильник (под маркой "Саратов"), который выпускается с использованием конкурентноспособных технологий, будет востребован на рынке.

"Нам сказали: эти технологии эффективны, они себя не изжили. Хорошо. Тогда ценовая политика - какая? По цене они, сказал владелец, слишком дорогие. А там очень большие общехозяйственные расходы: это расходы, как правило, на содержание управленческого персонала. Тогда давайте думать, как их удешевить", - сказал спикер Госдумы, потребовав от владельцев завода разработать "эффективную модель производства холодильников".

"А у нас получается, что огромное предприятие с большим коллективом оказывается под руководством тех, кто предмета не понимает", - резюмировал Володин.

Как сообщалось, 20 февраля предприятие прекратило выпуск холодильного оборудования. Причиной прекращения выпуска холодильников Минпромэнерго региона называет нерентабельность этого производства "по причине высокого уровня конкуренции на рынке".

В начале марта ООО "СЭПО-ЗЭМ" заявило в службу занятости населения о сокращении персонала, в соответствии с действующим законодательством, в мае текущего года на предприятии планируется высвобождение 942 человек, из которых 347 человек или 37% составляют пенсионеры.

"СЭПО" было основано в 1939 году, является одним из крупнейших предприятий России по производству электронных и сложных электротехнических изделий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства, выпускает многофункциональные системы управления и электронные регуляторы авиадвигателей для всех современных самолетов и вертолетов. Производство продукции осуществляет ООО "СЭПО-ЗЭМ".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году ООО заключило 84 контракта на 1,5 млрд рублей, в 2019 году - 18 контрактов на 42,5 млн рублей. В числе контрагентов предприятия, в частности, - "Объединенная двигателестроительная корпорация", "РСК Миг", "Авиастар-СП". В 2018 году выручка "СЭПО-ЗЭМ" составила 6 млрд рублей (на 20% больше, чем в 2017 году), чистая прибыль - 65,3 млн рублей (снижение в 6,6 раза), свидетельствует "СПАРК-Интерфакс".

ООО "СЭПО-ЗЭМ" принадлежит ОАО "СЭПО", при этом ООО владеет 41,98% акций ОАО. Гендиректору обоих предприятий Евгению Резнику и его однофамильцам принадлежит в общей сложности 9,9% акций АО.

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