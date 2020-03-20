Минкомсвязь: учения по тестированию оборудования для устойчивого Рунета

20.03.20 08:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) отменило намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Плановые учения по обеспечению по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории РФ и сети связи общего пользования отложены в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции Covid-19",- сказали в пресс-службе в пятницу.

Там добавили, что уточнённый график учений будет утвержден в ближайшее время.

Согласно опубликованному 15 января приказу министерства, в 2020 году запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз - один раз в квартал.

На 20 марта была запланирована отработка возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Кроме мартовских, учения должны пройти 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый "закон об устойчивом/суверенном Рунете"), вступил в силу 1 ноября прошлого года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.

В декабре прошлого года прошли первые учения по устойчивости интернета в РФ, о которых заранее сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

По итогам учений замминистра Алексей Соколов, руководивший ими, сообщил 23 декабря, что "в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет и единой сети электросвязи в РФ". Он уточнил, что сценарии реализовывались в течение нескольких дней и "были распределены по территории РФ, это Москва, Ростов, Владимир и ряд других субъектов РФ".

В ходе учений, по его словам, были отработаны несколько сценариев. Один из них был связан с порядком целостности и безопасности устойчивости функционирования сети Интернет на территории РФ, в том числе в результате внешних негативных воздействий. Второй касался обеспечения безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту их персональных данных, возможность перехвата трафика и раскрытия сведений об их местоположении. Кроме того, были исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей", в том числе при их использовании на объектах критической инфраструктуры.

Соколов подчеркнул, что задачей учений было "обеспечить бесперебойную работу сети Интернет на территории РФ при любых обстоятельствах".

"Конечно, те сценарии, которые мы отрабатывали, не являются исчерпывающими с точки зрения угроз, которые мы исследовали. Мы будем продолжать в течение 2020 и последующих годов подобного рода учения и исследования", - отметил замминистра и добавил, что выводы по итогам учений будут обобщены и представлены президенту РФ Владимиру Путину.