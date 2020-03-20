В "Царском селе" пройдет виртуальная экскурсия по Золотой анфиладе Екатерининского дворца

20.03.20 08:47

© РИА Новости. Всеволод Тарасевич

20 марта. Interfax-Russia.ru - Музей-заповедник "Царское село" проведет в пятницу виртуальную экскурсию по залам Золотой анфилады Екатерининского дворца, сообщает пресс-служба ГМЗ.

В официальных аккаунтах музея в социальных сетях и на канале YouTube экскурсовод Ольга Щербановская "проведет" по залам Золотой анфилады.

В ближайшее время сотрудники музея вместе с виртуальными посетителями пройдут по экспозициям, выставкам и фондам.Запланированы онлайн-экскурсии по Ратной палате; церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце; экспозиции "Придворный экипаж"; выставке "Александр II в Царском Селе. "Наконец я дома""; фонду "Редкая книга".

"19 марта музей запустил поэтический марафон "Карантин со стихами" (#карантинсостихами). Сотрудники музея читают стихи, так или иначе связанные с Царским Селом. Среди авторов, вдохновленных красотой этого места, - Александр Пушкин, Федор Тютчев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Эрих Голлербах. Записанные на видео стихи выкладываются в сторис на странице музея в Инстаграм", - говорится в сообщении.