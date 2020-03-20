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20.03.20 08:47
В "Царском селе" пройдет виртуальная экскурсия по Золотой анфиладе Екатерининского дворца
В официальных аккаунтах музея в социальных сетях и на канале YouTube экскурсовод Ольга Щербановская "проведет" по залам Золотой анфилады.
В ближайшее время сотрудники музея вместе с виртуальными посетителями пройдут по экспозициям, выставкам и фондам.Запланированы онлайн-экскурсии по Ратной палате; церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце; экспозиции "Придворный экипаж"; выставке "Александр II в Царском Селе. "Наконец я дома""; фонду "Редкая книга".
"19 марта музей запустил поэтический марафон "Карантин со стихами" (#карантинсостихами). Сотрудники музея читают стихи, так или иначе связанные с Царским Селом. Среди авторов, вдохновленных красотой этого места, - Александр Пушкин, Федор Тютчев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Эрих Голлербах. Записанные на видео стихи выкладываются в сторис на странице музея в Инстаграм", - говорится в сообщении.
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