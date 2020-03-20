"Русские башни" вложат 1 млрд руб. в развитие цифровых сетей Тюменской области

20.03.20 08:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - ГК "Русские башни" и правительство Тюменской области договорились о реализации совместных проектов для создания и развития цифровой среды, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Соглашение подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и президент группы компаний "Русские башни" Александр Чуб.

Компания планирует инвестировать более 1 млрд рублей в период до 2025 года в развитие и расширение телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Согласно сообщению, реализация этого проекта позволит обеспечить выполнение задач по созданию цифровой среды, по повышению уровня защищенности жителей в рамках программы "Безопасный регион", качества и доступности государственных услуг для граждан, по улучшению качества связи и мобильного интернета, а также формированию технических условий для успешной реализации программы цифровизации "Умный регион".

"Подписанное соглашение послужит эффективной основой для реализации национальных проектов в регионе, будет содействовать развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе увеличению охвата широкополосным доступом в сеть Интернет и улучшению качества покрытия сотовой связью небольших населенных пунктов и автодорог Тюменской области", - приводятся в сообщении слова губернатора.

ГК "Русские башни" создана в 2009 году, инвесторами проекта выступили UFG Private Equity, ЕБРР, Sumitomo Corporation, IFC, CEECAT Capital и Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund. Последний вышел из капитала оператора в конце 2018 года, его долю приобрел UFG. Компания инвестирует средства в строительство и приобретение объектов связи различных конструкций в регионах России, обеспечивает их обслуживание и эксплуатацию.