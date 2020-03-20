Ситуационный центр по контролю за распространением коронавируса создается в Хабаровске

20.03.20 09:05

Фото пресс-службы губернатора Хабаровского края

20 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился создать в регионе круглосуточный ситуационный центр для мониторинга обстановки с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы края.

По данным на 20 марта, в Хабаровском крае, у троих человек, вернувшихся из-за границы, подтвержден коронавирус.

"Новый уровень безопасности в связи с коронавирусной инфекцией вводится на территории Хабаровского края. На заседании оперативного правительственного штаба глава региона Сергей Фургал поручил открыть круглосуточный ситуационный центр, где будут в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой и принимать экстренные решения", - говорится в сообщении.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева сообщила журналистам по итогам заседания, что инфицированные граждане помещены в изолированные помещения 10-й городской больницы Хабаровска. У них взяты все анализы, организовано медицинское наблюдение.

"Ситуация за рамки трех заболевших у нас выйти не должна. Эти три пациента не выполнили рекомендации и вовремя не обратились к нам, поэтому сейчас дополнительно проверяем их круг общения. Он небольшой, поэтому все находятся под контролем", - сказала Зайцева.

Как отмечалось на заседании штаба, в настоящее время решается вопрос об открытии в каждом районе края обсерваторов, куда можно будет разместить инфицированных, чтобы обезопасить остальных людей. Региональные власти уже обратились по этому поводу в Минобороны РФ и управление Дальневосточной железной дороге с просьбой перепрофилировать Дорожную больницу в Хабаровске, Военно-морской госпиталь в поселке Ванино, а также санаторий "Железнодорожник". В качестве варианта будет рассмотрен и краевой детский центр "Созвездие".

"По федеральным распоряжениям у нас большинство людей будет попадать на домашний карантин. То есть люди не смогут выходить из дома, все дела нужно будет свернуть. Даже в магазин сходить за продуктами они не смогут. Тогда вопрос - как они будут жить? Так вот пусть Минздрав и соцзащита разработают и предоставят в штаб порядок оказания таким людям помощи. Люди на карантине должны быть обеспечены всем необходимым", - приводятся в сообщении слова Фургала.

Кроме того, по информации пресс-службы, в крае будет введен дополнительный запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий численностью свыше 50 человек.

В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится около 700 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них порядка 500 человек - туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома.