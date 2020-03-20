|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.03.20 09:05
Ситуационный центр по контролю за распространением коронавируса создается в Хабаровске
По данным на 20 марта, в Хабаровском крае, у троих человек, вернувшихся из-за границы, подтвержден коронавирус.
"Новый уровень безопасности в связи с коронавирусной инфекцией вводится на территории Хабаровского края. На заседании оперативного правительственного штаба глава региона Сергей Фургал поручил открыть круглосуточный ситуационный центр, где будут в режиме он-лайн следить за оперативной обстановкой и принимать экстренные решения", - говорится в сообщении.
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева сообщила журналистам по итогам заседания, что инфицированные граждане помещены в изолированные помещения 10-й городской больницы Хабаровска. У них взяты все анализы, организовано медицинское наблюдение.
"Ситуация за рамки трех заболевших у нас выйти не должна. Эти три пациента не выполнили рекомендации и вовремя не обратились к нам, поэтому сейчас дополнительно проверяем их круг общения. Он небольшой, поэтому все находятся под контролем", - сказала Зайцева.
Как отмечалось на заседании штаба, в настоящее время решается вопрос об открытии в каждом районе края обсерваторов, куда можно будет разместить инфицированных, чтобы обезопасить остальных людей. Региональные власти уже обратились по этому поводу в Минобороны РФ и управление Дальневосточной железной дороге с просьбой перепрофилировать Дорожную больницу в Хабаровске, Военно-морской госпиталь в поселке Ванино, а также санаторий "Железнодорожник". В качестве варианта будет рассмотрен и краевой детский центр "Созвездие".
"По федеральным распоряжениям у нас большинство людей будет попадать на домашний карантин. То есть люди не смогут выходить из дома, все дела нужно будет свернуть. Даже в магазин сходить за продуктами они не смогут. Тогда вопрос - как они будут жить? Так вот пусть Минздрав и соцзащита разработают и предоставят в штаб порядок оказания таким людям помощи. Люди на карантине должны быть обеспечены всем необходимым", - приводятся в сообщении слова Фургала.
Кроме того, по информации пресс-службы, в крае будет введен дополнительный запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий численностью свыше 50 человек.
В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится около 700 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них порядка 500 человек - туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket