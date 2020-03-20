Ульяновцам в связи с коронавирусом предлагают заняться спортом онлайн

20.03.20 09:10

© РИА Новости. Виталий Тимкив

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Ульяновской области в связи с непростой эпидемиологической обстановкой и принимаемыми карантинными мерами запускается новая интернет-платформа "Спортивная активность онлайн", с помощью которой любой желающий сможет начать заниматься спортом практически не выходя из дома.

Региональное министерство физической культуры и спорта, которое выступило инициатором проекта, сообщает, что на платформе планируется собрать рекомендации и подборки фитнес-приложений, видео-курсов для тренировок дома, электронных книг и фильмов о спорте, а также анонсировать и проводить соревнования в режиме онлайн в соцсетях.

"Любой желающий сможет найти здесь для себя что-то полезное, заняться спортом в домашних условиях и без специальных тренажеров. В скором времени мы планируем провести первые онлайн соревнования, следите за новостями", - приводятся в сообщении слова министра спорта региона Рамиля Егорова.

В свою очередь, член областного Совета по развитию спорта Максим Ильюшин отметил, что тренировки и соревнования онлайн - активно развивающийся спортивный тренд, в текущих условиях обретающий особую актуальность.

"В нашем регионе есть тренеры, специализирующиеся на онлайн-фитнесе - планируем сотрудничать с ними", - сказал Ильюшин.

В ведомстве отмечают, что популярным форматом активностей сейчас становятся различные челленджи и флешмобы в социальных сетях. Один из них в регионе запускается уже сегодня.

Для участия в "противовирусном" челленжде #минутаспорта нужно снять минутное видео, выложить пост в Instagram с пометкой @minsport73 и передать виртуальную эстафету своим друзьям и знакомым.

По данным регионального Минздрава, в Ульяновской области по состоянию на пятницу не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков остаются 52 человека, прибывших в Ульяновскую область из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19.