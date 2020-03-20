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20.03.20 09:21

Правительство РФ вводит налоговые каникулы сферы спорта, культуры, кино

© РИА Новости. Нина Зотина
20 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить налоговые каникулы по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В поручении премьера уточняется, что отсрочка касается налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года.

17 марта правительство и Банк России выступили в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса с совместным заявлением - "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития".

В частности, в нем речь идет об организации отсрочки взыскания налоговых платежей в таких отраслях, как авиационный транспорт и туризм, поскольку именно они испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В заявлении говорилось, что меры поддержки в первую очередь будут касаться "отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов".

Замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что "налоговые каникулы" предприятиям ряда отраслей, которые правительство РФ анонсировало в качестве меры, смягчающей негативные последствия для бизнеса от эпидемии коронавируса, приведут к значительным выпадающим доходам региональных бюджетов, федеральный бюджет должен быть готов им оперативно помогать. По ее оценке, Только по микроорганизациям трехмесячная отсрочка будет стоить примерно 200 млрд рублей.

19 марта Мишустин, открывая заседание правительства, сообщил, что правительство приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий - арендаторов государственного или муниципального имущества.

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