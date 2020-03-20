Власти Подмосковья предложили на время закрыть кинотеатры в ТЦ

20.03.20 09:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 марта. Interfax-Russia.ru - В правительстве Подмосковья уточнили рекомендации, касающиеся работы торгово-развлекательных центров из-за коронавируса: в них предлагается закрыть кинотеатры.

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в поправке к постановлению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее было опубликовано постановление с рекомендацией приостановить работу самих торгово-развлекательных центров.

В документе также отмечается, что центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля, необходимо приостановить до 1 мая назначение проверок для выдачи разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций.

"За исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечается в постановлении.

В настоящий момент в Подмосковье зафиксированы 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки диагноз подтвердился у пятерых человек.