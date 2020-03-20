Сотрудникам и посетителям госучреждений Красноярска начали измерять температуру

20.03.20 09:30

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Красноярском крае ввели обязательную проверку сотрудников и посетителей органов региональной власти с помощью тепловизоров для профилактики распространения коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Подкорытов.

В частности, термометрия проводится для всех входящих в здание краевого правительства и администрации губернатора.

"Каждый сотрудник администрации проходит термометрию, большинство сотрудников уже сейчас одевают маски <...> Мы тоже заботимся о здоровье сотрудников и тех, кто приходит и обращается к нам на наличные приемы и для решения каких-то деловых проблем", - сказал Подкорытов журналистам в пятницу.

Он отметил, что аналогичные меры для профилактики распространения коронавируса в регионе рекомендованы также частным организациям.

Ранее сообщалось, что в настоящее время с подозрением на коронавирус в больнице Красноярска находится 30 человек, на данный момент диагноз Covid-19 подтвержден у четырех местных жителей, вернувшихся из Австрии и Германии. Все они изолированы и находятся под наблюдением. Их состояние здоровья стабильное. В регионе объявлен режим повышенной готовности.