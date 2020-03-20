Под наблюдением по коронавирусу в Тамбовской области находятся 76 человек

20.03.20 09:35

© РИА Новости. Николай Хижняк

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Тамбовской области под медицинским наблюдением находится 76 человек, вернувшихся из неблагополучных стран по короновирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Росптребнадзора.

Кроме того, еще 15 человек - контактировавшие с ними.

"Прибывшие лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные", - говорится в сообщении.

В настоящее время госпитализированы 10 человек с проявлениями острого респираторного заболевания.

На сегодняшний день в Тамбовской области выявлено уже три случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Больные находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице.