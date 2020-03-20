Псковскую пенсионерку принудительно госпитализируют после контакта с зараженным коронавирусом

20.03.20 09:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Псковский городской суд обязал в недобровольном порядке отправить 76-летнюю женщину под медицинское наблюдение в связи с наличием у нее подозрения на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, 19 марта поступил административный иск главного санитарного врача Псковской области о принудительном помещении гражданки 76 лет в Псковскую городскую больницу в связи с тем, что женщина контактировала с семьей, у которых имеется РНК коронавируса.

По результатам рассмотрения иска суд признал требования обоснованными и постановил поместить гражданку в недобровольном порядке в Псковскую городскую больницу сроком до 28 дней.

Как сообщалось, 16 марта поступила информация о двух жителях Пскова, которые вернулись из Испании. Лабораторные исследования подтвердили, что у этих псковичей и их ребенка имеется РНК коронавируса, в связи с чем поместили в инфекционное отделение Псковской горбольницы.

Кроме того, установлено, что семья контактировала с женщиной 1944 года рождения, матерью мужчины. Глава областного управления Роспотребнадзора вынес постановление о ее госпитализации. Однако пенсионерка не открыла дверь ни медицинским работникам, ни полиции, на телефонные звонки не ответила.