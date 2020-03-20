Непогода в Приморье привела к сбою в движении почти 40 поездов

20.03.20 09:44

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 марта. Interfax-Russia.ru - Сбой в движении десятков поездов произошел в Приморье из-за отключений электричества, вызванных сильным ветром и снегом, сообщил в пятницу ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

"Зафиксирован сбой в движении двух пассажирских, двух пригородных и 35 грузовых поездов, время простоя поездов уточняется", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды аварийные отключения электроэнергии происходили во Владивостоке, Уссурийске и в 78 населенных пунктах Надеждинского, Хасанского, Харольского, Спасского, Шкотовского, Кавалеровского, Черниговского и Ханкайского районов.

По данным на 8:00 мск пятницы, без электроснабжения остаются часть бытовых и промышленных потребителей в четырех районах, 26 социально значимых объектов.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Аварийные отключения электричества в Приморье начались в четверг из-за снежного циклона.