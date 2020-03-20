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20.03.20 10:05

Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия

© РИА Новости. Максим Богодвид
20 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация на потребительском рынке РФ стабильная, для удовлетворения повышенного спроса ведется ежедневный мониторинг поставок продовольственных и непродовольственных товаров. Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия на случай срывов поставок или неисполнения обязательств, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой передает ее пресс-служба.

По словам вице-премьера, ритейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары, вызвавшие повышенный спрос. В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится из распределительных центров и складов поставщиков и производителей.

Абрамченко отметила, что основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты. В сегменте "магазинов у дома" и несетевых малых форматов торговли проблем с выкладкой товаров не наблюдается. Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны для удовлетворения даже повышенного спроса на продукты питания, сказала она.

Так, остатки гречихи только в Алтайском крае составили 365 тыс. тонн. Еще 22 тыс. тонн имеется в Орловской области, запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае превышает 180 тыс. тонн, еще 148 тыс. тонн имеется на складах сельхозпроизводителей. В России собрано около 200 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года.

Кроме того, как отметила Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. Так, в 2019 году было произведено более 5 млн тонн мяса птицы и более 3,9 млн тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса не превышает 43 кг. Производители удовлетворяют спрос россиян на мясную продукцию.

Согласно сообщению, Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор дали указания подразделениям по недопущению препятствий свободному движению импорта продовольствия. ФНС России в оперативном режиме проводит мониторинг цен на продовольственные товары с использованием данных онлайн-касс. Данные формируются с использованием нейросети на основе наименований товаров, указываемых в чеках.

"Кроме того, уже начата работа с администрациями регионов для реагирования на случай повышенного спроса. В данный момент повышенный спрос наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Органы власти в субъектах страны ориентированы на создание необходимых условий, чтобы все форматы торговли непрерывно имели возможность оперативно поставлять и выкладывать продукцию", - говорится в сообщении.

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