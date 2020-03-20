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20.03.20 10:07
Коронавирус подозревают еще у 30 жителей Красноярского края
"В стационаре находится 30 человек с подозрением на это заболевание. Будем наедаться, что не у всех будет выявлено это заболевание, но это близкие контакты. Ситуация в крае двигается по нарастающей, так же, как и во всей стране", - сказал Подкорытов в пятницу журналистам.
От также отметил, что в настоящее время в крае под наблюдением в режиме самоизоляции находится 1 тыс. 120 человек.
По данным чиновника, сейчас ежедневно в Красноярск из-за рубежа возвращается более 600 человек, все они проходят усиленный контроль на симптомы инфекционных заболеваний.
Как сообщалось, в крае на данный момент коронавирус подтвержден у четырех человек. Все они изолированы и находятся под наблюдением. Их состояние здоровья стабильное. В регионе объявлен режим повышенной готовности.
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