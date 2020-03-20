Коронавирус подозревают еще у 30 жителей Красноярского края

20.03.20 10:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 марта. Interfax-Russia.ru - С подозрением на коронавирусную инфекцию в больнице Красноярска находится три десятка человек, сообщил заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов.

"В стационаре находится 30 человек с подозрением на это заболевание. Будем наедаться, что не у всех будет выявлено это заболевание, но это близкие контакты. Ситуация в крае двигается по нарастающей, так же, как и во всей стране", - сказал Подкорытов в пятницу журналистам.

От также отметил, что в настоящее время в крае под наблюдением в режиме самоизоляции находится 1 тыс. 120 человек.

По данным чиновника, сейчас ежедневно в Красноярск из-за рубежа возвращается более 600 человек, все они проходят усиленный контроль на симптомы инфекционных заболеваний.

Как сообщалось, в крае на данный момент коронавирус подтвержден у четырех человек. Все они изолированы и находятся под наблюдением. Их состояние здоровья стабильное. В регионе объявлен режим повышенной готовности.